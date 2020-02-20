Абсолютный рекорд тепла установлен в Москве в среду, 19 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалист центра «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, воздух в столице прогрелся до плюс 4,7 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1925 году — плюс 3,7.

Ранее сообщалось, что в четверг, 20 февраля, жителей Москвы ожидает облачная погода. Температура воздуха составит до плюс пяти градусов тепла.

Зима на европейской части России в этом году была очень теплой. По прогнозам синоптиков, март в среднем будет в пределах нормы: по ночам возможны заморозки до минус пяти, днем воздух будет прогреваться до плюс шести.