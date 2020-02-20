Число погибших в результате стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Жертвами стрельбы в двух кальянных в немецком городе Ханау в ночь на четверг, по последним данным местной полиции, стали девять человек.

Изначально сообщалось, что восемь человек погибли от полученных ранений и пятеро пострадали. При этом отмечалось, что пострадавшие госпитализированы в критическом состоянии.

«Число жертв, которые получили смертельные ранения на местах преступления на [улицах] Хоймаркт и Курт-Шумахер-Платц, возросло до девяти», — говорится в сообщении.

В настоящее время полиция устанавливает личности погибших и стрелка, тело которого было обнаружено позже.

Напомним, в среду, 19 февраля, поздно вечером неизвестные пока злоумышленники устроили стрельбу поочередно в двух кальянных в Ханау, после чего полицейские обнаружили в жилом доме тела двух человек, в том числе предполагаемого стрелка. Мотивы преступников к настоящему моменту не называются.