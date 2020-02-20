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7:52   20 Февраля 2020
Весь мир

Подозреваемый в стрельбе в кальянных в Германии найден мертвым

Подозреваемый в стрельбе в кальянных в Германии найден мертвым

Подозреваемый в стрельбе в немецком городе Ханау найден мертвым у себя дома. Об этом сообщает местная полиция.

На своей странице в Twitter полицейские сообщили, что рядом с ним найдено еще одно тело. Подчеркивается, что сведений о том, есть ли какие-то другие нападавшие, не поступало.

Неизвестный с огнестрельным оружием атаковал две кальянные и букмекерскую контору в немецком Ханау. В результате инцидента в ночь на четверг погибли восемь человек, еще пятеро получили тяжелые ранения.

Ханау располагается около города Франкфурта-на-Майне — финансовой столицы Евросоюза и одного из крупнейших европейских аэропортов.

Ранее газета Hanauer Anzeiger сообщала, что злоумышленник действовал один. Отмечалось, что среди жертв - «много молодых людей и одна женщина».

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Автор: Олег Королев
#германия

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