Подозреваемый в стрельбе в кальянных в Германии найден мертвым

Подозреваемый в стрельбе в немецком городе Ханау найден мертвым у себя дома. Об этом сообщает местная полиция.

На своей странице в Twitter полицейские сообщили, что рядом с ним найдено еще одно тело. Подчеркивается, что сведений о том, есть ли какие-то другие нападавшие, не поступало.

Неизвестный с огнестрельным оружием атаковал две кальянные и букмекерскую контору в немецком Ханау. В результате инцидента в ночь на четверг погибли восемь человек, еще пятеро получили тяжелые ранения.

Ханау располагается около города Франкфурта-на-Майне — финансовой столицы Евросоюза и одного из крупнейших европейских аэропортов.

Ранее газета Hanauer Anzeiger сообщала, что злоумышленник действовал один. Отмечалось, что среди жертв - «много молодых людей и одна женщина».