Следователи назвали возможные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Возможными причинами жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане являются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК.

В четверг утром легкомоторный самолет, принадлежащий золотодобывающей компании «Т-Цемент», совершил жесткую посадку недалеко от полосы. Ан-2 рухнул, оторвавшись от земли на десять метров. В результате разрушился фюзеляж и плоскости крыльев.

Всего на борту находились 14 человек, в том числе двое членов экипажа и 12 вахтовиков. Пострадали семь человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

По факту инцидента возбуждено дело по статье УК РФ «нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна». Расследование уголовное дело взято под личный контроль главы следственного управления.