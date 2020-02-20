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Следователи назвали возможные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане

 Один пострадавший при падении самолета в Магадане находится в тяжелом состоянии

Один пострадавший при падении самолета в Магадане находится в тяжелом состоянии
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7:27   20 Февраля 2020
Россия

Следователи назвали возможные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следователи назвали возможные причины жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Возможными причинами жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане являются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК.

В четверг утром легкомоторный самолет, принадлежащий золотодобывающей компании «Т-Цемент», совершил жесткую посадку недалеко от полосы. Ан-2 рухнул, оторвавшись от земли на десять метров. В результате разрушился фюзеляж и плоскости крыльев.

Всего на борту находились 14 человек, в том числе двое членов экипажа и 12 вахтовиков. Пострадали семь человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

По факту инцидента возбуждено дело по статье УК РФ «нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна». Расследование уголовное дело взято под личный контроль главы следственного управления.

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Автор: Олег Королев
#ан-2 #магадан

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