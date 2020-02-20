Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Один пострадавший при падении самолета в Магадане находится в тяжелом состоянии

Один пострадавший при падении самолета в Магадане находится в тяжелом состоянии

 Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магаданской области

Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магаданской области
Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

 Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess в Японии скончались от коронавируса

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess в Японии скончались от коронавируса

 Количество заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82

Количество заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82
Один пострадавший при падении самолета в Магадане находится в тяжелом состоянии

Один пострадавший при падении самолета в Магадане находится в тяжелом состоянии

 Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магаданской области

Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магаданской области
Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

 Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess в Японии скончались от коронавируса

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess в Японии скончались от коронавируса

 Количество заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82

Количество заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82
6:45   20 Февраля 2020
Весь мир

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess в Японии скончались от коронавируса

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess в Японии скончались от коронавируса

Двое человек с круизного лайнера Diamond Princess, заразившихся новым коронавирусом, скончались. Об этом сообщает NHK со ссылкой на правительственные источники.

Согласно данным телеканала, они находились в больнице. Среди жертв -  женщина и 80-летней мужчина. Это первые случаи среди пассажиров и членов экипажа корабля.

В посольстве РФ в Японии сообщили, что среди погибших нет россиян.

В течение двух недель пассажиры и члены экипажа Diamond Princess находились на карантине в японском порту Йокогама,

Всего на Diamond Princess находились 3,7 тысячи человек, в том числе 24 гражданина РФ. В результате тесты на коронавирус были выявлены у 621 человека, при этом у 322 заболевших болезнь не имела симптомов.

Карантин закончился в среду. На берег сошли 443 человека, в том числе две гражданки РФ. Ожидается, что в четверг выйдет следующая группа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#япония #круизный лайнер #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...