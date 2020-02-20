Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess в Японии скончались от коронавируса

Двое человек с круизного лайнера Diamond Princess, заразившихся новым коронавирусом, скончались. Об этом сообщает NHK со ссылкой на правительственные источники.

Согласно данным телеканала, они находились в больнице. Среди жертв - женщина и 80-летней мужчина. Это первые случаи среди пассажиров и членов экипажа корабля.

В посольстве РФ в Японии сообщили, что среди погибших нет россиян.

В течение двух недель пассажиры и члены экипажа Diamond Princess находились на карантине в японском порту Йокогама,

Всего на Diamond Princess находились 3,7 тысячи человек, в том числе 24 гражданина РФ. В результате тесты на коронавирус были выявлены у 621 человека, при этом у 322 заболевших болезнь не имела симптомов.

Карантин закончился в среду. На берег сошли 443 человека, в том числе две гражданки РФ. Ожидается, что в четверг выйдет следующая группа.