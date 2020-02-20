Один пострадавший при падении самолета в Магадане находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при падении самолета Ан-2 в Магадане находится в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов.

Ранее сообщалось, что частный самолет с 14 людьми на борту совершил жесткую посадку при взлете. Пассажиры и экипаж смогли самостоятельно покинуть судно. Семь человек из них пострадали.

По данным РИА «Новости», большинство пассажиров являются вахтовыми рабочими, которые направлялись в поселок в Среднеканском районе.

Все пассажиры доставлены в больницу для осмотра. Следователи проводят проверку по факту инцидента.

Чеканов сообщил, что в результате ЧП погибших нет. Однако, один человек получил тяжелые травмы, на текущий момент он находится в противошоковой палате. Остальные пассажиры, которые поулчили травмы, обследуются врачами областной больницы.

ФАН публикует фотографии с места инцидента.