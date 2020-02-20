Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Один пострадавший при падении самолета в Магадане находится в тяжелом состоянии

Один пострадавший при падении самолета в Магадане находится в тяжелом состоянии

 Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магаданской области

Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магаданской области
Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

 Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess в Японии скончались от коронавируса

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess в Японии скончались от коронавируса

 Количество заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82

Количество заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82
Один пострадавший при падении самолета в Магадане находится в тяжелом состоянии

Один пострадавший при падении самолета в Магадане находится в тяжелом состоянии

 Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магаданской области

Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магаданской области
Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

 Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess в Японии скончались от коронавируса

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess в Японии скончались от коронавируса

 Количество заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82

Количество заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82
6:17   20 Февраля 2020
Россия

Один пострадавший при падении самолета в Магадане находится в тяжелом состоянии

Один пострадавший при падении самолета в Магадане находится в тяжелом состоянии

Один из пострадавших при падении самолета Ан-2 в Магадане находится в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Магаданской области Сергей Чеканов.

Ранее сообщалось, что частный самолет с 14 людьми на борту совершил жесткую посадку при взлете. Пассажиры и экипаж смогли самостоятельно покинуть судно. Семь человек из них пострадали.

По данным РИА «Новости», большинство пассажиров являются вахтовыми рабочими, которые направлялись в поселок в Среднеканском районе.

Все пассажиры доставлены в больницу для осмотра. Следователи проводят проверку по факту инцидента.

Чеканов сообщил, что в результате ЧП погибших нет. Однако, один человек получил тяжелые травмы, на текущий момент он находится в противошоковой палате. Остальные пассажиры, которые поулчили травмы, обследуются врачами областной больницы.

ФАН публикует фотографии с места инцидента.

Один пострадавший при падении самолета в Магадане находится в тяжелом состоянии

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ан-2 #магадан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...