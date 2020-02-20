Количество заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82

Южная Корея подтвердила еще 31 новый случай заражения новым коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве республики.

Три десятка новых случаев подтверждены в провинции Кенсан-Пукто и городе Тэгу. Также зарегистрировано один зараженный в Сеуле.

KCDC отмечает, что 23 человека из числа новых пациентов были в одной церкви и близко общались с 31-м зараженным. Еще двое человек заразились в больнице. Путь заражения еще пятерых неизвестен.

Ранее сообщалось, что 31-м по счету зараженным стала 61-летняя женщина, которая проживает в городе Тэгу, и которой не была за границей и не контактировала с другими носителями вируса. Она прошла обследование в общественном центре здравоохранения. Сейчас она находится в карантине.

По последней информации, в Южной Корее выздоровели 16 человек. Таким образом, на лечении остаются 66. Проверку проходят еще 1633.