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Один пострадавший при падении самолета в Магадане находится в тяжелом состоянии

Один пострадавший при падении самолета в Магадане находится в тяжелом состоянии

 Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магаданской области

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Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess в Японии скончались от коронавируса

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 Количество заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82

Количество заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82
5:47   20 Февраля 2020
Весь мир

Количество заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82

Количество заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 82

Южная Корея подтвердила еще 31 новый случай заражения новым коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве республики.

Три десятка новых случаев подтверждены в провинции Кенсан-Пукто и городе Тэгу. Также зарегистрировано один зараженный в Сеуле.

KCDC отмечает, что 23 человека из числа новых пациентов были в одной церкви и близко общались с 31-м зараженным. Еще двое человек заразились в больнице. Путь заражения еще пятерых неизвестен.

Ранее сообщалось, что 31-м по счету зараженным стала 61-летняя женщина, которая проживает в городе Тэгу, и которой не была за границей и не контактировала с другими носителями вируса. Она прошла обследование в общественном центре здравоохранения. Сейчас она находится в карантине.

По последней информации, в Южной Корее выздоровели 16 человек. Таким образом, на лечении остаются 66. Проверку проходят еще 1633.

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Автор: Олег Королев
#южная корея #коронавирус

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