Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магаданской области

Легкомоторный самолет Ан-2 при взлете совершил экстренную посадку, пострадали двое человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Самолет с 14 людьми на борту упал во время взлета. В результате травмы получили два человека. Они доставлены в больницу, степень ранений не уточняется.

По предварительным данным, высота падения составила около десяти метров. Самолет должен был вылететь в поселок Сеймчан в Магаданской области.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в магаданском главке МЧС уточняет, что люди смогли покинуть борт самостоятельно. Все , кто находился на борту, доставлены в больницу на обследование.

Отмечается, что при визуальном осмотре борт выглядит целым. Возгорания не произошло.

Следователи проводят проверку по факту инцидента. Власти работают на месте жесткой посадки самолета.