Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магаданской области

Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магаданской области

 Путин заявил, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Путин заявил, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

 Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга
Два человека погибли в ДТП с участием 200 автомобилей в Канаде

Два человека погибли в ДТП с участием 200 автомобилей в Канаде

 Полиция немецкой земли Гессен подтвердила гибель восьми человек

Полиция немецкой земли Гессен подтвердила гибель восьми человек
Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магаданской области

Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магаданской области

 Путин заявил, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Путин заявил, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

 Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга
Два человека погибли в ДТП с участием 200 автомобилей в Канаде

Два человека погибли в ДТП с участием 200 автомобилей в Канаде

 Полиция немецкой земли Гессен подтвердила гибель восьми человек

Полиция немецкой земли Гессен подтвердила гибель восьми человек
4:26   20 Февраля 2020
Весь мир

Два человека погибли в ДТП с участием 200 автомобилей в Канаде

Два человека погибли в ДТП с участием 200 автомобилей в Канаде

Двое человек погибли в результате массового ДТП с участием двух сотен автомобилей в Канаде. Об этом сообщает Radio Canada.

Ранее сообщалось, что в результате дорожной аварии с участием 200 автомобилей пострадали 69 человек.

Согласно данным радиостанции, двое погибших были заблокированы в автомобилях в течение нескольких часов.

ДТП произошло на одном из скоростных шоссе в условиях метели. Произошел разлив топлива. По данным полиции, по меньшей мере два человека находятся в критическом состоянии. С места аварии вывезены около 150 человек.

На трассах столкнулись более десятка грузовиков и бензовозов, а также рейсовый и школьный автобусы. По предварительной оценке, более 50 машин не подлежат восстановлению.

 На данный момент шоссе перекрыто в двух направлениях. На месте находятся десятки автомобилей «скорой помощи», а также пожарные службы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#дтп #канада

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...