Два человека погибли в ДТП с участием 200 автомобилей в Канаде

Двое человек погибли в результате массового ДТП с участием двух сотен автомобилей в Канаде. Об этом сообщает Radio Canada.

Ранее сообщалось, что в результате дорожной аварии с участием 200 автомобилей пострадали 69 человек.

Согласно данным радиостанции, двое погибших были заблокированы в автомобилях в течение нескольких часов.

ДТП произошло на одном из скоростных шоссе в условиях метели. Произошел разлив топлива. По данным полиции, по меньшей мере два человека находятся в критическом состоянии. С места аварии вывезены около 150 человек.

На трассах столкнулись более десятка грузовиков и бензовозов, а также рейсовый и школьный автобусы. По предварительной оценке, более 50 машин не подлежат восстановлению.

На данный момент шоссе перекрыто в двух направлениях. На месте находятся десятки автомобилей «скорой помощи», а также пожарные службы.