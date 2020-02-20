Полиция немецкой земли Гессен подтвердила гибель восьми человек

Полиция федеральной земле Гессен подтверждает гибель восьми человек в результате стрельбы в немецком городе Ханау. Об этом говорится заявлении ведомства.

По последним данным. полиция может подтвердить информацию о смертельном ранении восьми человек. Подчеркивается, что полиция ведет розыск преступников. Их мотивы пока не ясны.

В свою очередь газета Hanauer Anzeiger сообщает, что убийца действовал в одиночку. Сначала он ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-плац, а после убил еще трех человек в кальянной на Хоймаркт. Издание уточняет, что среди погибших большое количество молодых людей, а также одна женщина.

Ханау находится в двадцати километрах от крупнейшего в стране города Франкфурт-на-Майне, который является финансовой столицей ЕС и одним из крупнейших аэропортов Европы.