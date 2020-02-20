Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Путин заявил, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Путин заявил, что у нового правительства РФ нет времени на раскачку

Путин заявил, что у нового правительства РФ нет времени на раскачку

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

 Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга
Полиция немецкой земли Гессен подтвердила гибель восьми человек

Полиция немецкой земли Гессен подтвердила гибель восьми человек

 Около 70 человек пострадали в ДТП с участием более 20 машин в Канаде

Около 70 человек пострадали в ДТП с участием более 20 машин в Канаде
Путин заявил, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Путин заявил, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Путин заявил, что у нового правительства РФ нет времени на раскачку

Путин заявил, что у нового правительства РФ нет времени на раскачку

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

 Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга
Полиция немецкой земли Гессен подтвердила гибель восьми человек

Полиция немецкой земли Гессен подтвердила гибель восьми человек

 Около 70 человек пострадали в ДТП с участием более 20 машин в Канаде

Около 70 человек пострадали в ДТП с участием более 20 машин в Канаде
3:55   20 Февраля 2020
Весь мир

Полиция немецкой земли Гессен подтвердила гибель восьми человек

Полиция немецкой земли Гессен подтвердила гибель восьми человек

Полиция федеральной земле Гессен подтверждает гибель восьми человек в результате стрельбы в немецком городе Ханау. Об этом говорится заявлении ведомства.

По последним данным. полиция может подтвердить информацию о смертельном ранении восьми человек. Подчеркивается, что полиция ведет розыск преступников. Их мотивы пока не ясны.

В свою очередь газета Hanauer Anzeiger сообщает, что убийца действовал в одиночку. Сначала он ворвался в кальянную и букмекерскую контору на Курт-Шумахер-плац, а после убил еще трех человек в кальянной на Хоймаркт. Издание уточняет, что среди погибших большое количество молодых людей, а также одна женщина.

Ханау находится в двадцати километрах от крупнейшего в стране города Франкфурт-на-Майне, который является финансовой столицей ЕС и одним из крупнейших аэропортов Европы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#германия #стрельба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...