Путин заявил, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства
Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» рассказал, что обсуждал с экс-премьером Дмитрием Медведевым отставку его правительства.
Путин отметил, что у него и Медведева товарищеские, дружеские и открытые отношения уже много лет. По его словам, у них нет секретов друг от друга.
«Заранее обсуждали, и (Медведев) в курсе был того, что происходит», — подчеркнул Путин.
Российский лидер отметил, что не согласен с формулировкой, согласно которой тставка кабмина была своего рода спецоперацией.
Путин также заявил, что Россия — это не такая страна, как Бельгия, которая может быть без правительства целый год.
«Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнется в стране?», — подчеркнул он.