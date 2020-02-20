Путин заявил, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Российский президент Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» рассказал, что обсуждал с экс-премьером Дмитрием Медведевым отставку его правительства.

Путин отметил, что у него и Медведева товарищеские, дружеские и открытые отношения уже много лет. По его словам, у них нет секретов друг от друга.

«Заранее обсуждали, и (Медведев) в курсе был того, что происходит», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что не согласен с формулировкой, согласно которой тставка кабмина была своего рода спецоперацией.

Путин также заявил, что Россия — это не такая страна, как Бельгия, которая может быть без правительства целый год.