Около 70 человек пострадали в ДТП с участием более 20 машин в Канаде

Около семи десятков человек пострадали в массовой дорожной аварии в пригороде канадского Монреаля. Об этом сообщает телеканал CBC.

Дорожная авария произошла на одном из скоростных шоссе в условиях плохой видимости из-за метели. По информации полиции, по меньшей мере двое человек находятся в критическом состоянии.

В ДТП попали более 20 легковых и грузовых машин, а также школьный и рейсовый автобусы. На данный момент неизвестно, были ли школьники в автобусе.

Телеканал позже уточнил, что речь идет о 69 пострадавших. Шоссе из-за аварии перекрыто в двух направлениях. На месте находятся пожарные и машины «скорой помощи».

Radio Canada в свою очередь заявляет, что речь идет о двух сотнях автомобилей. На трассе произошел разлив топлива.