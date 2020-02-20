Около 70 человек пострадали в ДТП с участием более 20 машин в Канаде
Около семи десятков человек пострадали в массовой дорожной аварии в пригороде канадского Монреаля. Об этом сообщает телеканал CBC.
Дорожная авария произошла на одном из скоростных шоссе в условиях плохой видимости из-за метели. По информации полиции, по меньшей мере двое человек находятся в критическом состоянии.
В ДТП попали более 20 легковых и грузовых машин, а также школьный и рейсовый автобусы. На данный момент неизвестно, были ли школьники в автобусе.
Телеканал позже уточнил, что речь идет о 69 пострадавших. Шоссе из-за аварии перекрыто в двух направлениях. На месте находятся пожарные и машины «скорой помощи».
Radio Canada в свою очередь заявляет, что речь идет о двух сотнях автомобилей. На трассе произошел разлив топлива.
Emergency responders are working to get people out of their cars after a multi-vehicle pileup in La Prairie, Que. Provincial police say as many as 60 people have been injured. More: https://t.co/o0JfnfbAKi pic.twitter.com/x065boXuU8— CBC Montreal (@CBCMontreal) February 19, 2020