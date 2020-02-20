Число жертв коронавируса в китайском Хубэе возросло до 2029 человек

Число погибших в результате заражения новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй увеличилось до 2029 человек. Об этом сообщает региональный комитет здравоохранения региона.

Власти провинции подтверждают 349 новых случаев заболевания. Число жертв за сутки увеличилось на 108.

По последним данным, выздоровели 10 337 человек. Общее число зараженных увеличилось до 62 031.

В больницах находятся еще более 43 тысяч человек, из них более девяти тысяч — в тяжелом состоянии.

Китайские власти 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Специалисты выяснили, что ее возбудителем является новый коронавирус. ВОЗ дала

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй в КНР выросло до 2 029, выздоровели 10 337 человек, заражены 62 031, сообщает региональный комитет здравоохранения. заболеванию официальное название – COVID-19.