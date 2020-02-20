Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Путин заявил, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Путин заявил, что у нового правительства РФ нет времени на раскачку

Путин заявил, что у нового правительства РФ нет времени на раскачку

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

 Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга
Полиция немецкой земли Гессен подтвердила гибель восьми человек

Полиция немецкой земли Гессен подтвердила гибель восьми человек

 Около 70 человек пострадали в ДТП с участием более 20 машин в Канаде

Около 70 человек пострадали в ДТП с участием более 20 машин в Канаде
Путин заявил, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Путин заявил, что заранее обсуждал с Медведевым отставку его правительства

Путин заявил, что у нового правительства РФ нет времени на раскачку

Путин заявил, что у нового правительства РФ нет времени на раскачку

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

 Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга
Полиция немецкой земли Гессен подтвердила гибель восьми человек

Полиция немецкой земли Гессен подтвердила гибель восьми человек

 Около 70 человек пострадали в ДТП с участием более 20 машин в Канаде

Около 70 человек пострадали в ДТП с участием более 20 машин в Канаде
2:43   20 Февраля 2020
Весь мир

Число жертв коронавируса в китайском Хубэе возросло до 2029 человек

Число жертв коронавируса в китайском Хубэе возросло до 2029 человек

Число погибших в результате заражения новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй увеличилось до 2029 человек. Об этом сообщает региональный комитет здравоохранения региона.

Власти провинции подтверждают 349 новых случаев заболевания. Число жертв за сутки увеличилось на 108.

По последним данным, выздоровели 10 337 человек. Общее число зараженных увеличилось до 62 031.

В больницах находятся еще более 43 тысяч человек, из них более девяти тысяч — в тяжелом состоянии.

Китайские власти 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Специалисты выяснили, что ее возбудителем является новый коронавирус. ВОЗ дала

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй в КНР выросло до 2 029, выздоровели 10 337 человек, заражены 62 031, сообщает региональный комитет здравоохранения.  заболеванию официальное название – COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...