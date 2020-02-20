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Путин заявил, что у нового правительства РФ нет времени на раскачку

Путин заявил, что у нового правительства РФ нет времени на раскачку

Путин заявил, что его «тандем» с Медведевым все еще существует

Путин заявил, что его «тандем» с Медведевым все еще существует
Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

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 Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

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2:08   20 Февраля 2020
Россия

Путин заявил, что у нового правительства РФ нет времени на раскачку

Путин заявил, что у нового правительства РФ нет времени на раскачку

Президент РФ Владимир Путин отказался предоставлять новому составу правительства время на раскачку. Соответствующее заявление глава государства сделал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По его словам, все члены действующего состава правительства «люди грамотные» которые находятся все «в материале, в теме». Он отметил, что в данной ситуации не может быть «какого-либо люфта и никакого времени на раскачку».

15 января после оглашения послания президента парламенту Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Премьер заявил, что считает данное решение верным на фоне озвученных главой государства в послании предложений об изменении конституции. На следующий день Медведев был назначен зампредом Совета безопасности РФ, а главой правительства стал Михаил Мишустин, который до этого был главой Федеральной налоговой службы. 21 января Путин утвердил структуру и состав нового кабинета министров.

Ранее Путин уже заявлял, что у кабмина нет ни минуты на раскачку для реализации нацпроектов. По его мнению, нельзя прикрываться тем, что «кто-то чего-то не знает».

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Автор: Олег Королев
#путин #правительство рф

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