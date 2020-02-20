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1:52   20 Февраля 2020
Россия

Путин заявил, что его «тандем» с Медведевым все еще существует

Путин заявил, что его «тандем» с Медведевым все еще существует

Российский президент Владимир Путин опроверг предположение о том, что его «тандем» с экс-премьером Дмитрием Медведевым «распался».

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент РФ сообщил, что речи о каком-либо распаде «тандема» нет.

По его словам, работа с Медведевым продолжается также, как и раньше.

«Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно», — заявил Путин.

Журналист ТАСС Андрей Ванденко отметил, что учреждение должности заместителя главы Совбеза и назначение на нее Медведева вызывает у него «некоторое ощущение поспешности». Путин в ответ заявил, что ощущение — это не одно и то же, что реальная жизнь.

 «Ну почему в спешном? Приняли закон», — сказал президент РФ, заверив, что «ничего в этом необычного нет».

Российский лидер также отметил, что новая должность Медведева не равна по статусу посту вице-президента.

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Автор: Олег Королев
#путин #медведев

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