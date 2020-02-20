Путин сам выбрал Мишустина в качестве кандидата на пост премьера

Российский президент Владимир Путин рассказал, что Михаил Мишустин первоначально не был предложен в качестве кандидата на пост премьер-министра РФ.

Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» рассказал, что ему предложили четыре кандидатуры, но Мишустина среди них не было. По словам президента, никто не называл Мишустина, кроме него.

Российский лидер отметил, что именно его решением было назвать Мишустина в качестве кандидата на пост председателя российского правительства. По его словам, при выборе будущего главы Кабмина РФ он руководствовался личными и деловыми качествами кандидата.

Путин также отметил, что учитывал итоги работы Мишустина на посту главы Федеральной налоговой службы. Он отметил, что учитывалось даже не успешная цифровизация ведомства, а то, что он смог стать специалистом в данной области.

«(Он стал) хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата», — заявил Путин.

При этом президент отметил, что нельзя говорит о том, что налоговая служба только и делает, что собирает деньги с россиян. По его словам, миссией главы Федеральной налоговой службы являлась в облегчении положения налогоплательщиков, повышение прозрачности и понятности процедуры.

Путин подчеркнул, что речь идет об организации работы сбора налогов таким образом, чтобы и налогоплательщикам, и государству было комфортно друг с другом работать.