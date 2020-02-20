Двое погибших от нового коронавируса иранцев не общались с людьми из КНР

Двое иранцев, скончавшихся от нового коронавируса в городе Кум, не контактировали с гражданами КНР или людьми, которые были в Китае. Об этом заявил член национальной комитета по инфекционным заболеваниям в Минздраве Ирана Масуд Мардани.

В среду сообщалось, что в Иране от нового коронавируса скончались два иранца, оба - жители города Кума. Минздрав страны сообщил, что не получал сведений о случаях заражения в других частях Ирана.

Мардани сообщил, что погибшие иранцы не контактировали с людьми, приехавшими из Китая, или же китайскими гражданами.

Чиновник отметил, что комитет по расследованию инфекционных болезней в министерстве здравоохранения сейчас расследует, каким образом коронавирус передался погибшим. Предполагается, что болезнь могла передаться от одного из путешественников, приехавших из одного из соседних государств. При этом он отметил, что эксперты пока не могут подтвердить место передачи вируса.