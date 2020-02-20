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0:55   20 Февраля 2020
Весь мир

Мисмари заявил, что Турция заинтересована в эскалации конфликта в Ливии

Мисмари заявил, что Турция заинтересована в эскалации конфликта в Ливии

Ливийская национальная армия стремится соблюдать режим прекращения огня в Ливии. Об этом заявил официальный представитель ЛНА Ахмад аль-Мисмари.

На пресс-конференции генерал-майор ЛНА напомнил, что фельдмаршал Халифа Хафтар прилетел в Москву для обсуждения мирного урегулирования конфликта и принципы соблюдения режима прекращения огня. ЛНА привержена политическому процессу.,

Мисмари отметил, что крайнюю настороженность вызывает то, что в момент, когда командование ЛНА стремится к миру, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявляет о нанесении авиаударов по войскам ЛНА в Триполи. Тем самым Анкара демонстрирует заинтересованность в эскалации конфликта.

Представитель ЛНА сообщил, что Турция не нуждается в людях в Ливии. По его словам, Анкаре нужны «только ливийская нефть и выжженная земля».

Продолжающаяся поддержка Турцией так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии создает серьезную напряженность в стране и угрожает срывом перемирия. Ранее ФАН публиковал подробности о маршрутах переброски Турцией вооружений для боевиков ПНС в нарушение эмбарго ООН.

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Автор: Олег Королев
#турция #ливия

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