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 Белый дом опроверг информацию о предложении Ассанжу помилования

Белый дом опроверг информацию о предложении Ассанжу помилования
0:42   20 Февраля 2020
Весь мир

Белый дом опроверг информацию о предложении Ассанжу помилования

Белый дом опроверг информацию о предложении Ассанжу помилования

Белый дом категорически опроверг сообщения о том, что президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Ранее газета Guardian сообщила, что Трамп предлагал Ассанжу помилование в обмен на его заявление о непричастности России к взлому серверов Национального комитета Демократической партии США в 2016 году. В материале говорится, что данное предложение было озвучено на тот момент членом палаты представителей США республиканцем Даной Рорабахером.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сообщила, что Трамп едва знает Рорабахер. По ее словам, он никогда не говорил с экс-конгресменом на данную тему, как и на любую другую. Подобные утверждения являются полнейшей ложью, отметила она.

Гришэм подчеркнула, что это «еще одна фальсификация» в череде подобных историй, исходящих от Демократической партии.

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Автор: Олег Королев
#трамп #wikileaks #ассанж

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