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Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

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0:27   20 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Министр обороны Украины ожидает повышения статуса Киева до «партнера» НАТО

Украину в октябре может ожидает повышение статуса в НАТО, заявил украинский министр обороны страны Андрей Загороднюк.

После закрытого заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности он заявил, что представители министров обороны всех стран Североатлантического альянса «абсолютно довольны» ходом реформ на Украине.

Загороднюк отметил, что представители стран НАТО видят, с каким темпом Киев движется. По его словам, Украина «точно может ожидать» в октябре повышения статуса в организации до артнера с расширенными возможностями, если темп реформ сохранится.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что прогресс в достижении мира на Донбассе возможен благодаря возобновлению переговоров в «нормандском формате».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки НАТО втянуть Украину в альянс подрывают усилия по выполнению минских договоренностей,

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Автор: Олег Королев
#украина #нато

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