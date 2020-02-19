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23:42   19 Февраля 2020
Россия

Команда Навального выиграла в поддельном чипсовом конкурсе

Команда Навального выиграла в поддельном чипсовом конкурсе

Команда блогера Навального – основателя некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», внесенной по требованию Минюста РФ в реестр иностранных агентов – добилась очень спорного достижения, выиграв конкурс на ими же созданном фейковом аккаунте чипсового бренда Lay’s в Twitter.

Как сообщает в среду вечером Федеральное агентство новостей (ФАН), ранее в аккаунте «Lay's Россия» было опубликовано сообщение о начале конкурса комментариев, в котором победила «Команда Навального», которая в качестве приза стала чипсовым королем на час.

При этом в корпорации PepsiCo – владельце компании-производителя чипсов Frito-Lay – поспешили открестится от аккаунта «Lay's Россия», где проводился конкурс, и где логотип «Команды Навального» красуется не один час, как было обещано, а уже гораздо дольше.

«К бренду Lay’s данный аккаунт не имеет отношения», — коротко, но емко заявила глава пресс-службы PepsiCo Светлана Хабарова.

Получив такой категоричный ответ, ФАН повнимательнее присмотрелся к аккаунту, проводившему конкурс комментариев, и обнаружил, что страничка в сети микроблогов Twitter была создана лишь в феврале 2020 года, хотя самому бренду Lay's уже исполнилось 88 лет. Девиз аккаунта – «Немножко мемчиков, немножко воздуха». А первое сообщение там было опубликовано лишь 16 февраля и гласило - «Твиттер, привет!».

Команда Навального выиграла в поддельном чипсовом конкурсе

Интересно, что под девизом о мемчиках расположена гиперссылка на официальный сайт Lay's. Но на самом сайте производителя чипсов в нижнем правом углу, где расположены гиперссылки на официальные группы бренда в соцсетях, ссылки на Twitter нет, есть только ссылки на странички во «ВКонтакте», на Facebook и на YouTube.

То есть соратники Навального, скорее всего, сами на днях создали липовый аккаунт, примазавшись к всемирно известному бренду, сами же объявили там конкурс, а затем его выиграли. Зачем? Возможно, чтобы попытаться хоть так топорно и по-колхозному привлечь к себе внимание.

Интересно будет посмотреть, какие действия предпримет корпорация PepsiCo относительно поддельного аккаунта своего бренда, и намерена ли она предпринять хоть что-нибудь. В пресс-службе корпорации на этот вопрос предпочли не отвечать.

Команда Навального выиграла в поддельном чипсовом конкурсе

Напомним, ранее на страничке «Lay's Россия» было опубликовано сообщение (здесь и далее сохранены орфография и пунктуация авторов):

«Аву того, чей коммент наберет больше всего лайков, поставим себе на аву на час».

В числе первых, кто откликнулся на пост была «Команда Навального», написавшая:

«Опа, мы участвуем».

На что администратор странички ответил:

«О мой бог ты (Навальный. — Прим. ФАН) тоже тут».

Как и следовало ожидать, наибольшее количество лайков собрала именно запись навальнистов, после чего логотип ФБК водворился на аватарке поддельного аккаунта Lay's.

Некоторые СМИ, в том числе и широко известные, поспешили сообщить о странной «победе» сторонников Навального, но затем, разобравшись, что это фейк, удалили эту новость.

Но сетевое издание «Открытые медиа», которое принадлежит беглому российскому олигарху Ходорковскому, продолжает ликовать:

«Производитель чипсов Lay’s в своем аккаунте в Твиттере поставил на аватар логотип «Команды Навального», — сообщает издание.

При этом медиапроекту, зарегистрированному в Эстонии, удалось очень оперативно взять комментарий у Владимира Беломытцева – главного редактора «Команды Навального».

«Политика кажется для людей сложной, скучной и непонятной. Но мы в Команде Навального вообще-то веселые люди, можем и в конкурсах поучаствовать», — заявил Беломытцев, чьи слова ОМ опубликовала в своем Telegram-канале.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #навальный #общество #твиттер #фейк #чипсы

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