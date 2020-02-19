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21:47   19 Февраля 2020
Россия

Путин назвал Собчака политиком общенационального масштаба

Путин назвал Собчака политиком общенационального масштаба

Президент России Владимир Путин, выступая в среду вечером на концерте, посвященным памяти Анатолия Собчака, заявил, что тот, будучи мэром Санкт-Петербурга, вернул этому городу достоинство Северной столицы и вдохнул в него новую жизнь.

«Он был мэром Санкт-Петербурга, что немало, но все-таки не был первым, вторым, третьим лицом в государстве. Но это был, безусловно, политик общенационального масштаба», — отметил глава государства, говоря о Собчаке.

По словам Путина, у Собчака были свои недостатки, а может быть эти были в какой-то части его достоинства:

«Он был излишне прямолинеен. Он никогда не вилял хвостом, никогда не приспосабливался, практически всегда говорил о том, что думал, даже тогда, когда совсем уж искушенный политик, как минимум, промолчал бы. Он не молчал никогда и всегда говорил честно, прямо и прямолинейно», — напомнил президент.

Ранее в среду днем президент РФ Владимир Путин почти память первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, возложив цветы к памятнику, установленному в сквере неподалеку от юрфака СПбГУ, где Собчак преподавал.

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Автор: Александр Люблинский
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