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Новгородский губернатор Андрей Никитин:
В России все будет нормально
Для первого визита нового премьера Михаила Мишустина в регионы был выбран Великий Новгород.

Что изменилось в регионе после встречи с главой правительства, как готовится родина народного Вече к общероссийскому голосованию? «Политика Сегодня» взяла интервью у губернатора Новгородской области, бывшего генерального директора Агентства Стратегических Инициатив Андрея Никитина.
Почему Новгородская область стала первым регионом, который посетил Мишустин?

Обусловлено это исторической ролью и значимостью Великого Новгорода в истории нашей страны, прежде всего.
Какой импульс дал региону визит Мишустина?

Наверное, главный импульс — это музей. Это давняя тема, которой уже лет 10 — строительство фондохранилища музея-заповедника «Новгородский Кремль». Сейчас председатель правительства принял окончательное решение, что это будет. И будет это теперь не фондохранилище, а национальный археологический центр имени академика Янина. Музей у нас федеральный, поэтому формально к нам это, конечно, отношения не имеет как к областным властям, но все мы живем в одном городе, и я также был заинтересован и просил председателя музей поддержать.
—  Как отразилась на работе музея отставка его попечителя — бывшего министра экономического развития Максима Орешкина?

Ничего не поменялось. Насколько я знаю, Максим Станиславович планирует продолжить уже в должности помощника президента возглавлять попечительский совет, за что ему огромное спасибо.
«Политика Сегодня»:
А правда ли, что Ваш недавний гость — Михаил Мишустин — учил Орешкина кататься на коньках?
Никитин:
Я не в курсе.
«Политика Сегодня»:
А сами умеете кататься?
Никитин:
Да!
— Почему тогда не играете с президентом в ночной лиге?

Я еще не настолько хорошо умею кататься. Но я активно тренируюсь.
— Чтобы поучаствовать?

Да.
— Вернемся к Новгороду. Какие еще решения были приняты в рамках визита премьер-министра?

Ускорился вопрос о строительстве нового дома престарелых в Новгороде. Сейчас делается ПСД (проектно-сметная документация — прим.ред.). И в рамках нацпроекта, как только ПСД будет готова, мы начнем его строить.
— Насколько нам известно, это будет дом престарелых нового типа — с индивидуальными кухнями и туалетами в апартаментах у каждого обитателя. Когда объект примут в эксплуатацию?

В лучшем случае — это конец 22-го, начало 23-го года. В 21-ом начнется стройка, обычно такие здания строятся два года. Какой смысл делать что-то плохое? Надо сразу делать хорошо — стандарты же будут и дальше меняться — чтобы его хватило лет на 20, на 30, а потом, может быть, еще какие-то новые появятся требования, форматы. Сразу делать какой-то отсталый дом престарелых, чтобы через пять лет он устарел — это не правильно.
В СМИ проходила информация, что региональный фонд ОМС не учел более пяти тысяч пациентов, прикрепленных к сети клиник «Полимедика». Есть ли вероятность, что они останутся без страховой медпомощи, независимо от того, кто прав в этой истории: Минздрав или клиника?

У нас же не одна частная клиника действует на территории области. Их довольно много. Часть из них работает по платным услугам. Кто-то совмещает платные услуги и услуги, которые оплачиваются из ОМС. Принцип везде один. Ты оказываешь услугу и обращаешься в фонд ОМС за компенсацией своих затрат. Коллеги из «Полимедики» почему-то решили, что мы должны в приказном порядке, никого не спрашивая, взять и прикрепить из других поликлиник 50 000 человек.
Такие прецеденты были, но в других регионах, в новых районах. Построили в поле какой-то квартал, там нет никакой больницы, пришла «Полимедика» и альтернативы нет. И, конечно, все люди, которые там живут, пошли к ним. У нас-то город существует. И больницы существуют. Ну почему мы всем платим по факту, а кому-то должны платить, еще и людей насильно переводить?
Представьте, вы приходите в больницу и вдруг узнаете, что вы там больше не записаны. А вас кто-то взял и решил куда-то переписать. Наверное, вы будете жаловаться в этой ситуации. Поэтому позиция очень простая — вот сколько людей к ним приходит, как и ко всем остальным, за столько мы и будем платить. Я рад, что они есть. Мы им ни в коем случае никаких препятствий в работе чинить не будем, как и всем остальным. Хорошо, что они что-то делают. Если 8 000 человек туда ходят, значит, людям тоже нравится.
— Не отходя от критикуемого многими ОМС в целом, увеличилась ли в рамках обязательного страхования доля частных клиник в области?

Она потихонечку увеличивается. Но ОМС это, действительно, очень сложный вопрос и очень болезненный, потому что-то, как система построена, выгодно только крупным регионам. Можно все отдать частникам, но тогда закроются все государственные больницы.
— Владимир Путин в Череповце назвал Вас современным губернатором и сказал, что Вы лично должны рассказать ему о перспективах региона в отрасли электронной промышленности. Успели уже рассказать?

Нет, я думаю, что в ближайшее время — пару-тройку месяцев — у меня будет такая возможность.
— В Новгороде всерьез заговорили о создании научно-технологической долины. Прокомментируете?

Научно-технологических долин в стране меньше пяти. Это долина МГУ, в Калининграде сейчас долина будет. Ну что такое научно-технологическая долина? Это связь между университетом и производством. То есть университет должен больше заниматься и плотнее заниматься с нашими радиоэлектронными предприятиями.
Прежде чем я пойду к президенту, вы помните, что он сказал, что надо, чтобы были основания для такого решения. Они должны эти основания подготовить, провести соответствующие переговоры с радиоэлектронщиками. Это не то, чтобы раз и сделать.
Нужно иметь научную базу, иметь четкий план. Сейчас Университет этим занимается.
— Вы были в составе делегации Владимира Путина на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле. Можете рассказать подробнее о Вашем участии, о том, как попасть в делегацию?

У нас было два мероприятия, в рамках визита президента, в которых я принимал участие.

Первое мероприятие — это «Свеча Памяти» так называемая, в память о жителях блокадного Ленинграда. Это мероприятие организовывали коллеги из Петербурга, в первую очередь, конечно. Мне тоже там довелось поучаствовать, потому что часть жителей блокадного Ленинграда живет в том числе и на новгородской земле.
Второе мероприятие, очень важное — это Всемирный форум, посвященный 75-летию Холокоста. Он организован был Европейским еврейский конгрессом, который возглавляет Вячеслав Кантор, собственник завода «Акрон» (находится в Новгородской области — прим. ред). И, который, естественно, много этим вопросам времени посвящает. И поэтому достаточно логично было, что и я там принимал участие.
Но при этом главное мероприятие мое было — это посещение комплекса Яд ва-Шем, потому что простая новгородская женщина, которая во время колмовской трагедии спасла еврейскую девочку, получила статус «праведника мира». Это высшая награда, которая есть в Израиле, поэтому для меня было важно ее память тоже почтить.
— Раз мы коснулись темы истории — в следующем году связанному с новгородской землей писателю Федору Михайловичу Достоевскому исполняется 200 лет. Есть у Вас любимый герой его романов?

Вы знаете, нет у меня у Достоевского, наверное, любимых героев. У него герои такие характерные, у всех есть какая-то одна черта, которая выпячена очень сильно. Достоевского интересно читать, но ассоциировать себя с этим миром не очень хочется.
— Да, его герои — бедные люди. К слову, об этом. В рамках реализации проекта по борьбе с бедностью Вы вперед многих других начали поддерживать многодетные, малоимущие семьи. А месяц назад на митинге в день освобождения Новгорода стояли у стелы вместе с ветеранами. Может быть, введены дополнительные выплаты на уровне региона этой социальной группе?

По ветеранам будет дополнительная выплата от региона небольшая ко Дню Победы — в дополнение к тому, что президент принял решение большую выплату 75 тысяч дать. Добавим кое-что.
— Оказывается ли ветеранам еще какая-то поддержка в рамках запущенного проекта по борьбе с бедностью?

По ветеранам, наверное, главная задача этого года — это создание гериатрического центра на базе госпиталя ветеранов. Сегодня у нас в год через госпиталь ветеранов могут пройти 3 000 человек, после модернизации будет 19 000. Для людей старшего возраста важно не допускать каких-то вещей, связанных с инсультами, инфарктами. А если это происходит — уже в мире давно наука медицинская шагнула вперед — есть программы реабилитации. Люди могут научиться снова ходить, восстановить речь. У нас это есть, но в очень небольшом объеме. Мы в принципе закроем для людей старшего поколения всю потребность в этом. Наверное, это основное с точки зрения поддержки для этой категории людей.
— Какие настроения у новгородцев по поводу идеи голосования по поправкам в Конституцию?

Да, мне кажется, позитивные. Поправки-то хорошие все. Все они защищают людей. Дают гарантии определенные. Индексация пенсии. Вчера обсуждался вопрос, насколько я знаю, у президента — индексация зарплат тоже. Тоже такая немаловажная вещь. У нас иногда работодатели забывают, пользуясь тем, что людям некуда идти, им платить зарплату. То есть зарабатывают деньги себе, но очень мало оставляют людям. Поэтому я не вижу там никаких вещей, которые я бы лично как гражданин страны не поддержал. Я, конечно, буду голосовать сам за эти поправки и призывать всех голосовать.
— А никаких опасений у Вас, как у гражданина, не вызывает поправка по поводу приоритета российского прав над международным?

У меня не вызывает. Международное право, к сожалению, зачастую только называется международным, а пишется оно одной стороной или двумя-тремя. Мы же видим прекрасно, что без всяких санкций Совбеза [ООН] войны начинаются, бомбардировки каких-то стран. Понятно, что в России есть ядерный щит, который исключает такое отношение к нам, но тем не менее, я считаю, что мы сами должны, прежде всего, разбираться. Конечно, возможна дискуссия. Это мы должны решать, где мы хотим, чтобы наказания были более жесткими, а где более мягкими. Наверное, никто не должен нам указывать. Это мое личное отношение.
— Какую явку ожидаете?

Я думаю, что она будет хорошая.
— А правда ли, что работу губернаторского корпуса в Москве будут оценивать в том числе и по результатам голосования по поправкам?

Есть 15 показателей региона, которые официально утверждены, по которым оценивают работу губернаторов. Один из показателей — это доверие к президенту. Безусловно, я думаю, напрямую это с поправками связано не будет, но в принципе понятно, что, если люди президенту доверяют, они идут и поддерживают инициативу. Думаю, косвенно это скажется на оценке губернаторов тоже.
— Бытует мнение, что всенародное голосование послужит формальностью, ведь законопроект о поправках примут и подпишут перед тем, как узнать мнение жителей страны.

Будет закон принят — там будет четко прописано, что если люди не поддержат, то поправок этих не будет. Но я очень сомневаюсь, что люди не поддержат поправки, связанные с гарантированной индексацией зарплат и пенсий. По-честному, я думаю, что все будет нормально.