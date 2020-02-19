Новгородский губернатор Андрей Никитин: В России все будет нормально

— В СМИ проходила информация, что региональный фонд ОМС не учел более пяти тысяч пациентов , прикрепленных к сети клиник «Полимедика». Есть ли вероятность, что они останутся без страховой медпомощи, независимо от того, кто прав в этой истории: Минздрав или клиника?

У нас же не одна частная клиника действует на территории области. Их довольно много. Часть из них работает по платным услугам. Кто-то совмещает платные услуги и услуги, которые оплачиваются из ОМС. Принцип везде один. Ты оказываешь услугу и обращаешься в фонд ОМС за компенсацией своих затрат. Коллеги из «Полимедики» почему-то решили, что мы должны в приказном порядке, никого не спрашивая, взять и прикрепить из других поликлиник 50 000 человек.