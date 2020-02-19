Новгородский губернатор Андрей Никитин: В России все будет нормально

— А никаких опасений у Вас, как у гражданина, не вызывает поправка по поводу приоритета российского прав над международным?
У меня не вызывает. Международное право, к сожалению, зачастую только называется международным, а пишется оно одной стороной или двумя-тремя. Мы же видим прекрасно, что без всяких санкций Совбеза [ООН] войны начинаются, бомбардировки каких-то стран. Понятно, что в России есть ядерный щит, который исключает такое отношение к нам, но тем не менее, я считаю, что мы сами должны, прежде всего, разбираться. Конечно, возможна дискуссия. Это мы должны решать, где мы хотим, чтобы наказания были более жесткими, а где более мягкими. Наверное, никто не должен нам указывать. Это мое личное отношение.