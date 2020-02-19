Путин на встрече с Бегловым заявил, что для арт-парка Петербурга денег не жалко

Проект арт-парка «Тучков буян» на набережной Малой Невы определят в июне 2020 года, а сам проект будет реализован в течение двух с половиной лет. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин 19 февраля приезжал в Северную столицу, где принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 20-й годовщине смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, а также встретился с нынешним главой города.

«Мы сейчас провели международный конкурс по арт-парку. Спасибо тоже от жителей города. Сейчас будет большой конкурс, где-то в июне определим победителя. Выбрали восемь компаний. У нас будет большая набережная: от Пучкова моста до Биржевого моста», — сказал Беглов.

Губернатор добавил, что для федерального бюджета арт-парт «обошелся недешево».

«Для Питера не жалко», — ответил Путин.

В апреле 2019 года Александр Беглов озвучил Владимиру Путину идею создать культурную зону вместо судебного квартала на берегу Малой Невы. Предполагается, что в парке будет подземный концертный, театральный, выставочный комлексы, а наверху - парк и Дворец танца Бориса Эйфмана. Путин тогда отмечал, что парк в Петербурге превзойдет московское «Зарядье».