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18:26   19 Февраля 2020
Россия

ФСБ начала блокировку очередного почтового сервиса, рассылающего данные о «минированиях»

ФСБ начала блокировку очередного почтового сервиса, рассылающего данные о «минированиях»

ФСБ начала блокировку очередного почтового сервиса, рассылающего сообщения о лжеминированиях объектов в Санкт-Петербурге. Как сообщили в ведомстве, речь идет о сайте Tutanota.com, откуда хулиганы отправляли письма. 

В ФСБ отметили, что сервис зарегистрирован в Германии. С этого сайта поступило сообщение о минировании 206 объектов, в частности, суда и детских садов Санкт-Петербурга, передает ТАСС. В 2019 году с этого же сервиса также рассылали сообщения о лжеминировании объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также органов власти в нескольких регионах РФ.

 Как уточнили в ведомстве, решение о блокировке принято совместно с Роскомнадзором на основании представления Генпрокуратуры РФ. 

Волна лжеминирований в России началась в конце ноября 2019 года. Только в Москве и Санкт-Петербурге за это время эвакуировали почти два миллиона человек. В Биробиджане во время эвакуации детского сада скончалась пожилая воспитательница, женщине стало плохо. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #фсб рф #лжеминирование

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