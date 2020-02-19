Общественник Моисеев провел одиночный пикет в поддержку задержанных в Ливии россиян

Председатель общественной организации «Русь триединая» Сергей Моисеев вышел на провел одиночный пикет в поддержку задержанных в Ливии россиян — социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. По словам Моисеева, он поучаствовал в акции, так как граждан России нужно защищать во всем мире, а с проблемой необходимо разбираться по существу.

«Здесь мы видим, что человек по сути задержан незаконно. Он общественник. Действовал как нормальный гражданин. Ничего не нарушил. Ливия должна освободить российского гражданина», — говорит общественник.

Ранее на акцию у посольства Ливии в Москве вышла правозащитница Евгения Чудновец. Она заявила, что готова сама отправиться в Ливию, чтобы выяснить условия содержания Шугалея и Суэйфана в тюрьме и поговорить с теми, кто их удерживает, чтобы попытаться договориться об освобождении россиян. Также одиночный пикет провел российский журналист Кирилл Вышинский, назвавший удержание россиян в Ливии вопиющей историей. Журналист Юлия Витязева уверена, что арест Шугалея и Суэйфана — это политическое преследование.

В мае 2019 года в Ливии задержали двух российски социологов — Максима Шугалея и Самера Суэйфана, оба находились в стране на законных основаниях и со всеми необходимыми документами и визами, власти полностью согласовали их визит. Однако боевики RADA (контролирует группировку так называемое ПНС Ливии) похитили россиян и поместили в тюрьму «Митига», где содержат в нечеловеческих условиях и пытают. За все время заточения к ним пустили адвоката только один раз, а обвинения до сих пор не предъявлены.