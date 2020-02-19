Думский комитет одобрил поправку о персональной ответственности премьера перед президентом

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку к главному закону РФ о персональной ответственности премьера перед президентом. Об этом рассказал глава комитета, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию России Павел Крашенинников.

В среду, 19 февраля, комитет рассматривает поправки к четвертой и шестой главам Конституции РФ о президенте и правительстве страны. В поправке к статье 114 говорится о том, что глава кабмина несет персональную ответственность перед президентом страны за осуществление возложенных на Правительство РФ полномочий.

Кроме того, членами комитета одобрены поправки осуществлении общего руководства правительством РФ со стороны главы государства. Еще в одной поправке отражено обеспечение гражданского мира и согласия в стране со стороны президента России.

Ранее Крашенинников заявил, что процедуру общероссийского голосования по Конституции рассмотрят 27 февраля.