Журналист ТАСС Ванденко: Путин не перестает удивлять

Автор и ведущий проекта ТАСС «Первые лица» Андрей Ванденко взял интервью у президента РФ. Проект «20 вопросов Владимиру Путину» будет опубликовано 20 февраля. В интервью «Царьграду» Ванденко поделился эмоциями.

По словам журналиста, волнения избежать не удалось из-за высокого уровня ответственности.

«Тут больше вопрос к себе и к атмосфере. К тому, как ты готовишься, что ты боишься облажаться, соответственно, уровень ответственности выше», – добавил журналист.

Для интервью с президентом Ванденко подготовил два десятка тем. Ранее журналист уже общался с главой государства, однако подчеркнул, что «Путин не разучился удивлять».

«Даже в нарезке этих эпизодов разговора видно, что где-то у меня брови ползут, глаза округляются, потому что какие-то реакции были непредсказуемыми для меня», – поделился впечатлениями Ванденко.

Анонс интервью «20 вопросов Владимиру Путину» с интригующими цитатами уже появился в сети. Полное интервью с президентом выйдет в четверг, 20 февраля, на YouTube- канале информационного агентства ТАСС.



