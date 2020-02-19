Думский комитет поддержал закрепление в Конституции норму о неприкосновенности экс-президентов РФ, об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в основной закон РФ Павел Крашенинников.

В среду, 19 февраля, комитет рассматривает поправки к главам Конституции РФ о президенте и правительстве страны. По словам Крашенинникова, норма о неприкосновенности экс-президентов РФ будет закреплена в главном законе РФ. При этом бывшие главы государства могут лишиться неприкосновенности в порядке, предусмотренном для отрешения президента РФ от должности, отмечает парламентарий.

Сейчас эти нормы предусматривает федеральный закон. С предложением о закреплении этого пункта в Конституции выступила председатель Союза женщин России Екатерина Лахова. Ранее стало известно, что процедуру общероссийского голосования по Конституции рассмотрят 27 февраля.