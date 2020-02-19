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17:34   19 Февраля 2020
Россия

Комитет ГД поддержал правку к Конституции о неприкосновенности экс-глав РФ

Комитет ГД поддержал правку к Конституции о неприкосновенности экс-глав РФ

Думский комитет поддержал закрепление в Конституции норму о неприкосновенности экс-президентов РФ, об этом рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в основной закон РФ Павел Крашенинников. 

В среду, 19 февраля, комитет рассматривает поправки к главам Конституции РФ о президенте и правительстве страны. По словам Крашенинникова, норма о неприкосновенности экс-президентов РФ будет закреплена в главном законе РФ. При этом бывшие главы государства могут лишиться неприкосновенности в порядке, предусмотренном для отрешения президента РФ от должности, отмечает парламентарий. 

Сейчас эти нормы предусматривает федеральный закон. С предложением о закреплении этого пункта в Конституции выступила председатель Союза женщин России Екатерина Лахова. Ранее стало известно, что процедуру общероссийского голосования по Конституции рассмотрят 27 февраля.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #президент рф #крашенинников #конституция рф

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