Соболь «поможет» посаженным в тюрьму по ее вине провокаторам открытками к 23 февраля

Юрист признанного иностранным агентом ФБК Любовь Соболь на своей странице в Twitter вспомнила про участь россиян, которые были задержаны во время незаконных протестных акций лета 2019 года. Она охарактеризовала арестованных за массовые беспорядки людей как «защитников отечества» и пригласила граждан подписывать для них открытки к 23 февраля.

Как политические амбиции Соболь ломают судьбы

В августе минувшего года несколько ставленников Алексея Навального — Иван Жданов, Илья Яшин, Владимир Милов, Константин Янкаускас, Любовь Соболь и 30 других поддержанных главой ФБК кандидатов провалили подписную кампанию в Московскую городскую думу. Кандидаты непарламентских партий и самовыдвиженцы не смогли собрать трех процентов подписей избирателей в своем округе, в результате чего их не допустили до выборов.

Недопуск «самовыдвиженцев», пытавшихся сфальсифицировать подписи, стал поводом для организации незаконных митингов. Руководство ФБК призывало выходить россиян на улицы, мотивируя это тем, что ЦИК якобы неправильно посчитал количество подписей. Несмотря на то, что соответствующую процедуру повторяли неоднократно, «борцы с режимом» решили не останавливаться на достигнутом.

Результатом предвыборной деятельности Любови Соболь и ее ближайших «коллег по цеху» стали несанкционированные акции протеста, закончившиеся чередой административных и уголовных дел в отношении молодых людей, которые участвовали в мероприятиях. Теперь юрист ФБК, как будто иронизируя над ситуацией, призывает «подписывать открытки» для молодых людей, которые проявляли агрессию в отношении сотрудников правоохранительных органов, за что и были арестованы.

Примечательно, что идеей «отблагодарить» заключенных провокаторов открытками к 23 февраля также поделилась поддержанная «Умным голосованием» Навального депутат Мосгордумы Дарья Беседина. Она считает, что «сидящие за защиту отечества» россияне, сознательно нарушившие закон, нуждаются в сочувствии и поздравлениях людей.

Ненастоящие защитники отечества

Во время проведения незаконных митингов летом 2019 года в общей сложности было задержано более тысячи человек. Необходимо понимать, что все эти люди стали жертвами нескольких лиц, отделавшихся краткосрочными административными арестами и штрафами. В качестве главных «лиц протеста» оппозиция выставила наилучших с точки зрения медийности граждан — молодых студентов, которых легче всего склонить к «революции» или бунту.

Само понятие защитника отечества, в первую очередь, относится к военным, работникам спецслужб, спасателям, полицейским или врачам — каждый из них заслуживает уважения за свою деятельность на благо народа в мирное время. Однако Соболь и Беседина намеренно коверкают смысл этого определения, чтобы привлечь внимание к давно забытому вопросу о допуске «независимых кандидатов» на выборы в Мосгордуму.

Лидеры оппозиции гордо называют людей, бросавших в сотрудников силовых структур камни и бутылки по указке провокаторов, «защитниками отечества». Теперь же, когда арестованные за массовые беспорядки граждане отбывают срок, Соболь лицемерно предлагает направить им поздравительные открытки на 23 февраля в надежде загладить перед «жертвами режима» свою вину.