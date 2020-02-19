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17:12   19 Февраля 2020
Россия

Процедуру общероссийского голосования по Конституции рассмотрят 27 февраля

Процедуру общероссийского голосования по Конституции рассмотрят 27 февраля

Процедуру общероссийского голосования по Конституции рассмотрят 27 февраля на заседании думского Комитета по государственному строительству и законодательству, об этом заявил глава комитета, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в основной закон РФ Павел Крашенинников.

По словам Крашенинникова, заседание начнется в 12.30, на нем рассмотрят вопрос общероссийского голосования. В пятницу, 21 февраля, предстоит рассмотреть поправки к третьей и восьмой главе, уточнил парламентарий. В среду, 19 февраля, комитет рассматривает поправки к четвертой и шестой главам Конституции РФ о президенте и правительстве страны. 

Ранее срок предоставления поправок в профильный думский комитет продлили до 2 марта 2020 года.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #крашенинников #конституция рф

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