Процедуру общероссийского голосования по Конституции рассмотрят 27 февраля на заседании думского Комитета по государственному строительству и законодательству, об этом заявил глава комитета, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в основной закон РФ Павел Крашенинников.

По словам Крашенинникова, заседание начнется в 12.30, на нем рассмотрят вопрос общероссийского голосования. В пятницу, 21 февраля, предстоит рассмотреть поправки к третьей и восьмой главе, уточнил парламентарий. В среду, 19 февраля, комитет рассматривает поправки к четвертой и шестой главам Конституции РФ о президенте и правительстве страны.

Ранее срок предоставления поправок в профильный думский комитет продлили до 2 марта 2020 года.