Петербург откроет маршруты в неизвестную Финляндию

Туристско-информационное бюро Петербурга готовит новую турпрограмму посещения Финляндии и Северной столицы. Туристы убедятся, что в Суоми, помимо Хельсинки, есть и другие достойные посещения города со своей историей и архитектурой.

Проект создадут в рамках приграничного сотрудничества России и Финляндии. Пока проект предполагает посещение четырех городов: Миккелы, Савонлинны, Лаппеэнранты и Иматры, сообщила заместитель генерального директора ГБУ «Туристско-информационное бюро» Анна Невинская. Проект рассчитан на три года. Участвовать может любой желающий.

«В 2019 году мы подписали соглашение с финской стороной о реализации проекта. Сейчас мы занимаемся маркетинговым исследованием и разрабатываем с партнерами идеи. <…> Дополнительным фактором привлечения внимания к нашему проекту послужила электронная виза. Она показывает, как просто можно посетить города Финляндии и Санкт-Петербурга», — отметила Невинская.

Сотрудники бюро сейчас создают комбинации маршрутов, которые подойдут людям из разных стран. К примеру, россиянину удобнее всего будет выехать Петербурга, а уже потом пересечь границу. А гражданину Германии целесообразно прилететь в аэропорт Савонлинны, и после посещения финских городов отправиться в Петербург.

Сотрудничество России и Финляндии имеет богатую историю, между странами заключено около 90 соглашений. Несмотря на высокие цены, в финские городах петербуржцы преимущественно выбираются за покупками. Многие россияне приобретают в Финляндии недвижимость и переезжают на постоянное место жительства, рассказала «Политике Сегодня» глава регионального отделения общества ингерманландских финнов Inkerin Liitto Елена Тикка.

«Они хотят спокойной, чистой жизни. В стране много российских бизнесменов. Есть общественные организации, которые поддерживают связи между Россией и Финляндией», — отметила Тикка.

Потомки ингерманландских финнов живут и в городе на Неве, говорит Тикка. Увы, их история трагична. В этих людях по сей день живет психологическая травма «врага народа» после массовых выселений и репрессий 1930-х годов. До 1954 года у финнов был только один шанс вернуться в Петербург – если один из членов семьи воевал на фронте во время Великой Отечественной войны. Те, кто возвращались из высылки, боялись разговаривать на родном языке и втайне слушали финское радио.

Но война давно позади и жизнь продолжается. Новый проект петербургского бюро создается для увеличения турпотока в Финляндию и Россию. И путешественникам есть на что посмотреть в неизвестной Финляндии. Вокруг столицы страны тысячи озер и сыров еще много прекрасных городов со своей историей и природой.