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16:53   19 Февраля 2020
Россия

Депутат Шаргунов предложил объявить амнистию к 75-летию Победы

Депутат Шаргунов предложил объявить амнистию к 75-летию Победы

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов предложил объявить амнистию к 75-летию Победы, соответствующий проект постановления появился в электронной базе данных ГД.

По мнению парламентария, освободить от наказания необходимо впервые осужденных к лишению свободы за умышленные преступления небольшой и средней тяжести, впервые осужденных на срок до пяти лет, совершивших преступления в возрасте до 18 лет или преступления по неосторожности.

Шаргунов считает, что решение об амнистии того или иного осужденного должно приниматься на индивидуальной основе. При этом он подчеркнул, что амнистию нельзя применить в отношении осужденных за умышленные убийства, изнасилования, грабежи, разбои, терроризм и другие тяжкие и особо тяжкие преступления, а также в отношении опасных и особо опасных рецидивистов. 

Предыдущая амнистия объявлялась в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне пять лет назад. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #госдума рф

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