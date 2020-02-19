Сенатор Цеков раскритиковал пустую претензию Соболь к нацпроектам

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что Любовь Соболь пытается любыми способами привлечь к себе внимание. Так он прокомментировал запись юриста ФБК в Twitter со ссылкой на статью Bloomberg, где называется источник средств на реализацию национальных проектов в России. Его слова передает журнал «Слово и дело».

Чтобы хоть как-то справиться с бедностью населения, Путин будет тратить деньги резервного фонда. Лишь бы до 2024 года дотянуть, видимо. А потом? Что будет через 5, через 10 лет? https://t.co/yVyCwO0STQ — Соболь Любовь (@SobolLubov) February 19, 2020

По словам собеседника интернет-журнала, он знаком с подобной подачей новостей. Их пишут люди, отрабатывающие деньги западных спонсоров. Цеков отметил, что таких было много в Крыму, но как только полуостров вернулся в состав России, они все исчезли.

Вероятно, Соболь также отрабатывает средства западных кураторов и даже не пытается вникнуть в суть написанного. При этом в статье, на которую ссылается Соболь, лишь передаются источники на реализацию социальных программ. Ни о каких выводах, близких к тем, что сделала активистка, даже не идет речи.

«У нас сейчас запас такой и возможности такие, что нам можно и нужно тратиться на социальные нужды, инфраструктурные проекты. Подушка безопасности есть, накопили много», — пояснил Цеков.

Он отметил, что ему не ясна претензия Соболь и призвал игнорировать ее высказывания, комментарии и замечания, чтобы негативный эффект от их действий сошел на нет.