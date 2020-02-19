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16:30   19 Февраля 2020
Россия

Суд постановил вернуть в стационар «карантинную» пациентку больницы имени Боткина

Суд постановил вернуть в стационар «карантинную» пациентку больницы имени Боткина

Суд постановил вернуть в стационар «карантинную» пациентку больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге. Анна Рыбакова сбежала из учреждения, будучи на карантине с подозрением на коронавирус. 

По решению суда Рыбакова должна отправиться с больницу минимум до 24 февраля «и до достижения двукратного отрицательного анализа на коронавирус». При этом сама ответчица в суд не явилась, дело рассматривали без ее участия в закрытом режиме, а представителей СМИ пригласили лишь на оглашение решения.

Ранее из больницы сбежали еще трое пациентов: двое вернулись к медикам самостоятельно, еще одну женщину также пришлось возвращать по решению суда. 

В среду, 19 февраля, стало известно, что комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга уволил главврача инфекционной больницы имени Боткина Алексея Яковлева после побега четырех «карантинных» пациентов. Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя. Яковлев руководил учреждением с 1994 года. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #общество #боткинская больница #коронавирус

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