Суд постановил вернуть в стационар «карантинную» пациентку больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге. Анна Рыбакова сбежала из учреждения, будучи на карантине с подозрением на коронавирус.

По решению суда Рыбакова должна отправиться с больницу минимум до 24 февраля «и до достижения двукратного отрицательного анализа на коронавирус». При этом сама ответчица в суд не явилась, дело рассматривали без ее участия в закрытом режиме, а представителей СМИ пригласили лишь на оглашение решения.

Ранее из больницы сбежали еще трое пациентов: двое вернулись к медикам самостоятельно, еще одну женщину также пришлось возвращать по решению суда.

В среду, 19 февраля, стало известно, что комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга уволил главврача инфекционной больницы имени Боткина Алексея Яковлева после побега четырех «карантинных» пациентов. Трудовой договор расторгнут по инициативе работодателя. Яковлев руководил учреждением с 1994 года.