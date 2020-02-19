Социальные пенсии проиндексируют с апреля на 6,1 процента

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что социальные пенсии в России будут проиндексированы более чем на пять процентов с 1 апреля. Об этом стало известно в среду, 19 февраля.

«С 1 апреля 2020 года социальные пенсии будут проиндексированы на 6,1 процента», — заявил он.

При этом министр добавил, что коэффициент устанавливается с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров в прошлом году. Он также отметил, что индексация социальных пенсий затронет почти четыре миллиона человек и обойдется властям в 21,7 миллиарда рублей.

Ранее депутат от КПРФ Николай Коломойцев внес в Государственную думу законопроект о пенсии для ухаживающих за родителями-инвалидами.