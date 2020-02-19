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16:04   19 Февраля 2020
Россия

Самолет-фотограф на базе серийного Ан-140 создали в России

Самолет-фотограф на базе серийного Ан-140 создали в России

Самолет-фотограф на базе серийного Ан-140 создали в России, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Машину построили на экспериментальном машиностроительном заводе им. В.М. Мясищева, который входит в дивизион транспортной авиации ОАК. 

Сообщается, что самолет Ан-140-100 после модернизации сможет проводить картографическую аэросъемку местности с высоким разрешением. Это стало возможным благодаря специально установленному оборудованию. В ближайшее время модернизированный самолет пройдет проверку и приступит к тестовым полетам. 

Фотографии смогут использовать для создания электронных и цифровых карт, пространственных и трехмерных моделей поверхности и дна водоемов, а также планов шельфа и внутренних водоемов, отметили в ОАК.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #самолет

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