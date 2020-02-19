Гудков встал на защиту каннибала Бакшеева, чтобы помочь своей любовнице

Бывший кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков заявил, что умерший от туберкулеза Дмитрий Бакшеев, который проходил по делу «краснодарских каннибалов», якобы был осужден несправедливо и «ни в чем не виноват». Об этом в среду, 19 февраля, пишет интернет-издание Nation News.

Напомним, в сентябре 2017 года в правоохранительные органы Краснодара обратились дорожные работники, которые обнаружили подозрительный смартфон. На нем хранились фотографии с мужчиной, который позировал с частями тела убитой женщины. Владельцем телефона оказался Дмитрий Бакшеев. Позже они с супругой Натальей были задержаны по делу.

По версии следствия, супружеская чета распивала алкоголь вместе со случайной женщиной на пустыре в Краснодаре. Наталья в тот момент поссорилась с собутыльницей и потребовала супруга убить обидчицу. Муж повиновался, расчленив тело женщины ножом. Позже полицейские нашли в квартире Бакшеевых фрагменты тела убитой женщины, которые находились в холодильнике. Участник дела сознался в убийстве. Суд приговорил его к 12,2 годам лишения свободы, а супругу Наталью — к десяти годам.

Однако основательные улики, которыми располагало следствие для ареста «краснодарских каннибалов», не стали аргументом для либералов. По мнению Гудкова, Башкеев не совершал этого преступления. Примечательно, что защищать убийцу вызвалась адвокат подконтрольной Михаилу Ходорковскому и признанной нежелательной в нашей стране «Открытой России» Юлия Федотова. По данным некоторых СМИ, Гудков и Федотова состоят в интимных отношениях.

Гудков может оправдывать маньяка по двум причинам: либо из-за незнания дела, либо потому что либералам выгодно выставить Башкеева очередной «жертвой режима». Возможно, оппозиционер может отстаивать мнение предполагаемой любовницы — Юлии Федотовой. В любом случае, они оба пытаются «разобраться» там, где расследование уже завершено. А само убийство подтверждено позированием Башкеева с конечностями жертвы перед объективом камеры телефона, останками жертвы, которые были обнаружены в квартире «каннибалов», а также признанием его супруги.