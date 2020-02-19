Ройзман признал отсутствие оппозиции в России и выразил готовность пойти на сделку с властью

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман посетил Украину, где дал интервью журналисту Дмитрию Гордону. Экс-градоначальник в ходе беседы отметил, что не считает себя оппозиционером, как и не считает таковым блогера Алексея Навального. Кроме того, Ройзман заявил, что единственное возможное сейчас решение для представителей либеральной среды — это выход на улицы.

Кроме Гордона, на Украине экс-мэр столицы Урала встретился с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, а также с действующим замглавы украинского МВД Антоном Геращенко, который также является инициатором создания сайта «Миротворец». Как отмечается в Instagram Гордона, собравшиеся «весь вечер обсуждали Грузию, Украину, Россию» и президентов США и РФ.

Ройзман также дал почти трехчасовое интервью Гордону. Среди прочего экс-мэр рассказал, что не относит себя к оппозиционному движению.

«Я не уверен, что я вообще оппозиционер, потому что, когда мне говорят, что "вы в оппозиции", я говорю "я просто здесь живу". Есть куча вещей, в чем я могу поддерживать государство. В свое время, то, что мне необходимо было сделать, я не мог сделать без помощи государства, и я вынужден идти на компромиссы. Пока во власти не будет педофилов, убийц и наркоторговцев, я буду выстраивать отношения», - заявил Ройзман.

Разговор зашел и об основателе ФБК (признан иноагентом) Алексее Навальном. Его экс-мэр также, как и себя, не считает оппозиционером и относит к «другой категории».

«Сказать, что Навальный – оппозиция… Это даже не оппозиция, это немножко другое. Если бы он зашел во власть со своим курсом, это бы была оппозиция. То есть оппозиции нет как института», - рассказал бывший глава Екатеринбурга.

Опираясь на свои прошлые слова, Ройзман признал, что российская либеральная среда нежизнеспособна, и в сложившейся ситуации единственное, что ей осталось – это массовые уличные мероприятия.

«В такой ситуации у российской оппозиции перспектив нет, и единственный механизм, который на сегодня работает, это только выход на улицы. Выход на улицы может все решить», - отметил экс-мэр.

Очевидно, что Ройзман осознает несостоятельность нынешней российской оппозиции. Причиной тому может быть отсутствие у либералов лидера, которому можно доверять и за которым можно пойти. Как сообщали СМИ, бывший глава Екатеринбурга может в скором времени заменить Навального.

Предположение поддержал и telegram-канал Zames, посчитав, что минувшая поездка Ройзмана на Украину и встреча с Саакашвили предпринята, чтобы доказать западным спонсорам, что экс-глава Екатеринбурга способен занять место Навального и попытаться провести во власть оппозиционную партию, финансировать которую будет олигарх Михаил Ходорковский.