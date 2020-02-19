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14:58   19 Февраля 2020
Россия

Путин заявил, что у президента России не самая большая зарплата в стране

Путин заявил, что у президента России не самая большая зарплата в стране

Российский лидер Владимир Путин рассказал петербурженке, что зарплата президента России не самая высокая по стране. Об этом стало известно в среду, 19 февраля. 

Глава государства возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. После этого он подошел к жителям города, собравшимся рядом с монументом. Одна из присутствовавших женщин обратилась к Путину с вопросом о том, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Президент ответил, что это очень трудно. 

Тогда жительница Петербурга предположила, что зарплата главы российского государства больше указанной суммы. 

«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — ответил он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#путин #петербург #президент #зарплата

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