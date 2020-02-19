Путин заявил, что у президента России не самая большая зарплата в стране
Российский лидер Владимир Путин рассказал петербурженке, что зарплата президента России не самая высокая по стране. Об этом стало известно в среду, 19 февраля.
Глава государства возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. После этого он подошел к жителям города, собравшимся рядом с монументом. Одна из присутствовавших женщин обратилась к Путину с вопросом о том, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Президент ответил, что это очень трудно.
Тогда жительница Петербурга предположила, что зарплата главы российского государства больше указанной суммы.
«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — ответил он.
Путин на замечание жительницы Петербурга, что у президента зарплата больше 10 тысяч рублей: «Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата» pic.twitter.com/UdMj0JuLyp— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 19, 2020