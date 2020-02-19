Путин заявил, что у президента России не самая большая зарплата в стране

Российский лидер Владимир Путин рассказал петербурженке, что зарплата президента России не самая высокая по стране. Об этом стало известно в среду, 19 февраля.

Глава государства возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. После этого он подошел к жителям города, собравшимся рядом с монументом. Одна из присутствовавших женщин обратилась к Путину с вопросом о том, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Президент ответил, что это очень трудно.

Тогда жительница Петербурга предположила, что зарплата главы российского государства больше указанной суммы.

«Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата», — ответил он.