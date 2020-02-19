Зыков заявил, что Twitter и Facebook чаще остальных нарушают законы РФ

Директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что социальные сети Twitter, Facebook, Instagram и YouTube чаще остальных нарушают законы РФ. По словам эксперта, Россия уже сделала большие шаги в сфере кибербезопасности, но еще есть над чем работать.

Зыков говорит, что России стоит продолжать усиливать меры по борьбе с опасностями в интернет-среде. Эксперт привел в пример рекламу на YouTube про казино, которая нарушает российское законодательство, и именно с ней тоже необходимо бороться.

«Таких историй очень много, и их нужно постоянно мониторить. Чаще всего они появляются в социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Российские ресурсы такого себе не позволяют», — цитирует Владимира Зыкова «ПолитЭксперт».

Американские площадки чувствуют свою безнаказанность на территории РФ, поэтому нарушают закон, говорит Зыков. Основная угроза поступает с Запада: по большей части именно там находятся самые опасные ресурсы с точки зрения контента и рекламы, уверен эксперт.

С Владимиром Зыковым согласен независимый финансовый эксперт и аналитик Антон Шабанов, который отмечает активное развитие России в сфере кибербезопасности и снижение общего числа преступлений в Сети.