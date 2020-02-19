СК в Приморье поощрил девочку, спасшую из горящего дома брата
Юная жительница Приморского края спасла маленького брата, вытащив его из полыхающего дома. Сотрудники следственного управления СК РФ по региону рассказали, как решили поощрить девочку за подвиг. Об этом стало известно в среду, 19 февраля.
По данным ведомства, случай произошел в январе. В частном доме, где находился двухлетний мальчик, начался пожар. Если бы не 13-летняя сестра, которая забежала в горящий дом и закрыла брата собой, вытащив его на улицу, могла бы случиться трагедия.
В СУСК РФ смелый поступок девочки-подростка не оставили без внимания. Сотрудники управления встретились с Валерией Горобец. Она рассказала, что мечтает стать врачом.
Для девочки была организована экскурсия в Институт симуляционных и аккредитационных технологий, где студенты-медики осваивают навыки профессии на специальных тренажерах-манекенах.
«Человек, умеющий в экстремальных ситуациях действовать решительно, рискуя своей жизнью, способный помочь другому, во многих профессиях имеет большой шанс на успех», — говорится в сообщении.
Кроме того, за проявленные мужество, самоотверженность и героизм при спасении человека Валерии от имени исполняющего обязанности руководителя следственного управления Владимира Фомина вручена благодарность.