Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин возложил букет алых роз к памятнику первого мэра Петербурга Анатолию Собчаку. В мероприятии также приняли участие вдова и дочь Собчака Людмила Нарусова и Ксения Собчак, губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, руководитель Сбербанка Герман Греф.

Путин и Нарусова возложили цветы к памятнику Собчаку. На церемонию также приехали дочь первого мэра Петербурга Ксения с мужем Богомоловым, а также Греф, Козак и Кудрин. pic.twitter.com/cb9iIChGWy — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

Анатолий Собчак стал первым мэром Ленинграда в 1991 году, при нем городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. Владимир Путин работал в команде Собчака пять лет.

В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске из-за острой сердечной недостаточности. В 2006 году на Васильевском острове первому мэру Петербурга установили памятник.