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15:32   19 Февраля 2020
Россия

Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга

Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин возложил букет алых роз к памятнику первого мэра Петербурга Анатолию Собчаку. В мероприятии также приняли участие вдова и дочь Собчака Людмила Нарусова и Ксения Собчак, губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, руководитель Сбербанка Герман Греф.

Анатолий Собчак стал первым мэром Ленинграда в 1991 году, при нем городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. Владимир Путин работал в команде Собчака пять лет.

В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске из-за острой сердечной недостаточности. В 2006 году на Васильевском острове первому мэру Петербурга установили памятник.

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Автор: Олег Королев
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