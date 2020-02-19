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14:40   19 Февраля 2020
Россия

Обеспечивать постоянное наблюдение за въезжающими в РФ гражданами КНР нецелесообразно

Обеспечивать постоянное наблюдение за въезжающими в РФ гражданами КНР нецелесообразно

Обеспечивать постоянное наблюдение за въезжающими на территорию РФ гражданами Китая не очень целесообразно, об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, комментируя ограничение, которое будет действовать с 20 февраля. 

По словам Голиковой, решение о временном запрете на посещение РФ связано с тем, что количество въезжающих в Россию граждан Китая стало расти, а обеспечивать им карантин и постоянное наблюдение нет необходимости. При этом в Китае ужесточаются меры по коронавирусу. Вице-премьер уточнила, что в России сейчас сезонный подъем заболевания гриппом, поэтому врачи и медицинские работники и без этого работают с увеличенной нагрузкой. 

«Пока в Китае не будут уменьшаться принимаемые ограничительные меры, режим въезда в РФ надо ужесточить. Транзит пока не запрещен», — подчеркнула Татьяна Голикова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #китай #общество #здравоохранение #голикова #коронавирус

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