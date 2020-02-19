Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главврач больницы имени Боткина уволен после побега четырех «карантинных» пациентов

Главврач больницы имени Боткина уволен после побега четырех «карантинных» пациентов

 Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу

Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу
Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

 Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя

Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя
Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

 Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу

Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу
Главврач больницы имени Боткина уволен после побега четырех «карантинных» пациентов

Главврач больницы имени Боткина уволен после побега четырех «карантинных» пациентов

 Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу

Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу
Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

 Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя

Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя
Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

 Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу

Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу
14:16   19 Февраля 2020
Россия

Главврач больницы имени Боткина уволен после побега четырех «карантинных» пациентов

Главврач больницы имени Боткина уволен после побега четырех «карантинных» пациентов

Главврач инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев уволен после побега четырех «карантинных» пациентов. Соответствующее решение принял комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. 

В ведомстве отметили, что трудовой договор с Яковлевым расторгли на основании Трудового кодекса РФ, в частности, речь идет о пункте 2 статьи 278. Конкретные причины в ведомстве не назвали, передает «Интерфакс». Алексей Яковлев был главврачом учреждения в течение 26 лет. 

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге четверо пациентов инфекционной больницы имени Боткина самовольно покинули учреждение. Пациенты находились на двухнедельном карантине, их проверяли на наличие коронавируса в организме. Двое вернулись в больницу сами, еще одну пациентку вернули на карантин по решению суда.

В среду, 19 февраля, суд рассмотрит иск Роспотребнадзора в отношении четвертого сбежавшего пациента. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #боткинская больница #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...