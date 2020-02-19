Главврач больницы имени Боткина уволен после побега четырех «карантинных» пациентов

Главврач инфекционной больницы имени Боткина Алексей Яковлев уволен после побега четырех «карантинных» пациентов. Соответствующее решение принял комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

В ведомстве отметили, что трудовой договор с Яковлевым расторгли на основании Трудового кодекса РФ, в частности, речь идет о пункте 2 статьи 278. Конкретные причины в ведомстве не назвали, передает «Интерфакс». Алексей Яковлев был главврачом учреждения в течение 26 лет.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге четверо пациентов инфекционной больницы имени Боткина самовольно покинули учреждение. Пациенты находились на двухнедельном карантине, их проверяли на наличие коронавируса в организме. Двое вернулись в больницу сами, еще одну пациентку вернули на карантин по решению суда.

В среду, 19 февраля, суд рассмотрит иск Роспотребнадзора в отношении четвертого сбежавшего пациента.