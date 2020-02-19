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 Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу

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 Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу

Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу
14:10   19 Февраля 2020
Россия

Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу

Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу

Россия на встрече с турецкой делегацией в Москве не выдвигала новых требований по сирийскому Идлибу. Об этом в среду, 19 февраля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по результатам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

Нна российско-турецких переговорах, которые прошли 17 и 18 февраля в столице РФ, не было достигнуто окончательных итогов по поводу того, как выполнять договоренности президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана по Идлибу. 

«Никаких новых требований мы не выдвигали, считаем, что нужно выполнить все то, о чем условились наши лидеры», — уточнил российский министр.

Напомним, в настоящий момент в Сирии присутствуют несколько бандформирований террористов, которые фактически являются марионетками Турции, получая заметную помощь с ее стороны. Прежде всего, речь идет о структуре «Хайят Тахрир аш-Шам», которую возглавляют члены запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»*. Они грабят и убивают местное населения и не поддаются требованиям Дамаска, усугубляя ситуацию в регионе. Анкара, в свою очередь, оказывает им всяческую поддержку, в том числе поставляя оружие.

* «Джебхат ан-Нусра»  — запрещенная в России террористическая группировка.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #турция #политика #общество #весь мир

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