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13:54   19 Февраля 2020
Россия

Депутат Моляков предложил транслировать заседания Госдумы в туалетах

Депутат Моляков предложил транслировать заседания Госдумы в туалетах

Депутат Игорь Моляков предложил транслировать заседания Госдумы в туалетах, с такой идеей он обратился к спикеру ГД Вячеславу Володину. По мнению парламентария, находящиеся в «местах для размышлений» депутаты могут услышать важные моменты и быстро вернутся в зал, когда начнется обсуждение важных вопросов. 

Инициативу Молякова поддержал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. По словам депутата, трансляция есть в буфете, а вот в туалетах этого нет. 

«Это можно сделать. Придет время, у нас вообще будет свободное нахождение в здании. У всех будет аппаратура мощная, чем-то другим будут заниматься, слушать, голосовать. Когда мы привязаны к месту, это немножко напоминает крепостное право», — цитирует Жириновского Федеральное агентство новостей (ФАН)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету Госдумы по контролю и регламенту изучить предложение депутата Молякова. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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