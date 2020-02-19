Депутат Моляков предложил транслировать заседания Госдумы в туалетах

Депутат Игорь Моляков предложил транслировать заседания Госдумы в туалетах, с такой идеей он обратился к спикеру ГД Вячеславу Володину. По мнению парламентария, находящиеся в «местах для размышлений» депутаты могут услышать важные моменты и быстро вернутся в зал, когда начнется обсуждение важных вопросов.

Инициативу Молякова поддержал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. По словам депутата, трансляция есть в буфете, а вот в туалетах этого нет.

«Это можно сделать. Придет время, у нас вообще будет свободное нахождение в здании. У всех будет аппаратура мощная, чем-то другим будут заниматься, слушать, голосовать. Когда мы привязаны к месту, это немножко напоминает крепостное право», — цитирует Жириновского Федеральное агентство новостей (ФАН).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету Госдумы по контролю и регламенту изучить предложение депутата Молякова.