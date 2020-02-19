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Главврач больницы имени Боткина уволен после побега четырех «карантинных» пациентов

Главврач больницы имени Боткина уволен после побега четырех «карантинных» пациентов

 Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу

Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу
Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

 Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя

Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя
Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

 Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу

Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу
13:31   19 Февраля 2020
Россия

Песков заявил, что Россия продолжит контакты с Турцией

Песков заявил, что Россия продолжит контакты с Турцией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит контакты с Турцией. Об этом он сообщил в ходе встречи с журналистами в среду, 19 февраля. 

Представители СМИ спросили Пескова, будет ли Москва пересматривать ранее достигнутые договоренности, подписанные в рамках уже состоявшихся переговоров. 

«Безусловно, контакты с турецкой стороной будут продолжаться на самых различных уровнях», — заявил официальный представитель Кремля. 

Песков добавил, что ничего не может прокомментировать по поводу возможного пересмотра договоренностей. Ранее стало известно, что Турция хочет помешать ликвидации террористов в сирийском Идлибе и поддерживает боевиков, поставляя им оружие и боеприпасы. Власти Анкары пытаются защищать радикальных исламистов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #песков #турция #политика

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