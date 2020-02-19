Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит контакты с Турцией. Об этом он сообщил в ходе встречи с журналистами в среду, 19 февраля.

Представители СМИ спросили Пескова, будет ли Москва пересматривать ранее достигнутые договоренности, подписанные в рамках уже состоявшихся переговоров.

«Безусловно, контакты с турецкой стороной будут продолжаться на самых различных уровнях», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что ничего не может прокомментировать по поводу возможного пересмотра договоренностей. Ранее стало известно, что Турция хочет помешать ликвидации террористов в сирийском Идлибе и поддерживает боевиков, поставляя им оружие и боеприпасы. Власти Анкары пытаются защищать радикальных исламистов.