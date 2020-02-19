Протоиерей Смирнов готов кулаками ответить защитникам «бесплатных проституток»

С приближением весны воздух становится теплее, юбки короче, а представители РПЦ начинают вздыхать о временах и нравах. В своеобразной манере распалил общественную дискуссию глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов, сравнив женщин, соглашающихся на сожительство, с «бесплатными проститутками».

Точку в дискуссии инициатор попытался поставить на пресс-конференции в НСН 18 февраля, на которой побывал корреспондент «Политики Сегодня».

— Отец Димитрий, если, по вашей логике, в брак молодожены должны вступать девственниками, где нам, юношам 16-18 лет, учиться сексу? — сразу перешел к сути журналист с прибалтийским акцентом.

Сейчас протоиерей скажет, что это не его логика, а Священное писание. И все же прокомментировал:

— Есть масса прекрасной литературы. Например, Гюстав Флобер, роман «Воспитание чувств».

На уточняющий вопрос коллеги о других способах обучиться искусству физической близости священник отвечает, что можно поговорить об этом с батюшкой в церкви, и добавляет:

— На русском языке даже нет перевода — заниматься сексом. Секс для вас что-то отдельное. А ведь любовь, как три реки: духовная, душевная и телесная. Заниматься любовью это опошление духовных понятий, вы превращаете себя в млекопитающих.

Кстати, о млекопитающих — по словам отца Димитрия, только человеку бог даровал такое явление, как девственность. И хранить ее нужно как драгоценность. Если юноша предлагает постель, отвергать.

— Тогда к такой женщине выстроится очередь из 20-и мужчин, — уверен Смирнов.

И вспоминает, как делал предложение своей возлюбленной, которая после двух месяцев раздумий все же ответила согласием.

Не успевшая на встречу адвокат телеведущей Алены Водонаевой — Екатерина Гордон прислала видеосообщение. Она заявляет с экрана, что живет в гражданском браке, успешно занимается бизнесом, воспитывает детей и в церковь ходит по настроению:

— Что я теперь проституцией занимаюсь? — недоумевает Екатерина.

— Моя задача как священника назвать салфетку белой, а микрофон черным, — расставляет акценты представитель РПЦ. — Такое состояние [сожительство] и есть разрушение российской семьи. Если мужчина женщину любит, он сразу предлагает ей руку и сердцу. С точки зрения Священного писания вы не правы. Я вас не обижал, не оскорблял. Мне бы и в голову не пришло.

Присутствующая на пресс-конференции защитница женских прав Людмила Айвар не без иронии замечает, что и церковный брак, как сожительство, не дает юридической силы.

— Не я отделял церковь от государства, а Ленин. Обращайтесь к покойнику, — отрезал священник.

Протоиерей пытается объяснить, что его слова о проститутках вырвали из контекста журналисты. Контекст следовал традиции кухонных бесед советской интеллигенции. Только отца Димитрия тогда собрались послушать желающие воцерковиться.

— Выглядело так: мы сидим на кухне, вдруг кто-то подслушал, выложил в интернет, а наши газетчики сделали из этого сенсацию. Причем все переврали. Это был частный разговор, — уверяет он.

Собеседников священник причисляет к категории «униженных и оскорбленных». Вероятно, после выступления протоиерея в светском лагере прибудет. Вот самые яркие высказывания Смирнова:

— Мужчины — это наша национальная катастрофа. Они бросают своих подруг.

(Глаза присутствующих женщин начинают слезиться, а сердца сонастраиваются со вчерашним обидчиком).

— Почему только защита материнства и детства, а не отцовства? А что этих выродившихся людей, которые женщину не могут прокормить, защитить, одеть, я буду защищать?

(Феминистки из прямого эфира принимаются подписываться на отца Димитрия в Instagram)

— И воспитателем должен быть мужчина, и педагогом. А сейчас женское воспитание, с ясель.

(Феминистки отписываются).

— Зачем штамп в паспорте? А зачем ты делаешь регистрацию, когда купил автомобиль? А когда покупаешь квартиру, тоже бежишь регистрировать? Неужели жена дешевле, чем квартира или машина?

(Феминистки переваривают информацию: «Он что, сравнивает нас с собственностью?!»)

— Почему мужчине трудно дойти до ЗАГСа? Он ее не любит. Меня как мужчину и как священника раздражает такая подлость. Твое достоинство такой человек унижает. Не готов — иди в детский сад!

(Девушки зовут к экрану своих парней).

— Кому церковь — не мать, тому бог — не отец.

(Кажется, Киприан Карфагенский присоединился к беседе).

— Мужчина тоже должен быть девственником. Тогда брак будет прочным.

(Киприан Карфагенский вышел из чата).

— Интернет взорвался! Господи, да пусть навсегда взорвется.

(К прямому эфиру присоединился товарищ майор).

— Женщины в целом более целомудренны, чем мужчины.

(Прозвучал хор ангелов или показалось?)

А если серьезно, то громкие заявления представителя РПЦ привели его не только в отделение полиции (обиженные граждане просят завести дело), но и в ситуацию, потенциально опасную для жизни. Протоиерею Димитрию поступают угрозы от анонимов. Священник рассказывает, что ему предлагают охрану, но тот уповает на бога и собственные кулаки:

— Я еще сам навыки бокса не потерял.