Протоиерей Смирнов готов кулаками ответить защитникам «бесплатных проституток»
С приближением весны воздух становится теплее, юбки короче, а представители РПЦ начинают вздыхать о временах и нравах. В своеобразной манере распалил общественную дискуссию глава патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Димитрий Смирнов, сравнив женщин, соглашающихся на сожительство, с «бесплатными проститутками».
Точку в дискуссии инициатор попытался поставить на пресс-конференции в НСН 18 февраля, на которой побывал корреспондент «Политики Сегодня».
— Отец Димитрий, если, по вашей логике, в брак молодожены должны вступать девственниками, где нам, юношам 16-18 лет, учиться сексу? — сразу перешел к сути журналист с прибалтийским акцентом.
Сейчас протоиерей скажет, что это не его логика, а Священное писание. И все же прокомментировал:
— Есть масса прекрасной литературы. Например, Гюстав Флобер, роман «Воспитание чувств».
На уточняющий вопрос коллеги о других способах обучиться искусству физической близости священник отвечает, что можно поговорить об этом с батюшкой в церкви, и добавляет:
— На русском языке даже нет перевода — заниматься сексом. Секс для вас что-то отдельное. А ведь любовь, как три реки: духовная, душевная и телесная. Заниматься любовью это опошление духовных понятий, вы превращаете себя в млекопитающих.
Кстати, о млекопитающих — по словам отца Димитрия, только человеку бог даровал такое явление, как девственность. И хранить ее нужно как драгоценность. Если юноша предлагает постель, отвергать.
— Тогда к такой женщине выстроится очередь из 20-и мужчин, — уверен Смирнов.
И вспоминает, как делал предложение своей возлюбленной, которая после двух месяцев раздумий все же ответила согласием.
Не успевшая на встречу адвокат телеведущей Алены Водонаевой — Екатерина Гордон прислала видеосообщение. Она заявляет с экрана, что живет в гражданском браке, успешно занимается бизнесом, воспитывает детей и в церковь ходит по настроению:
— Что я теперь проституцией занимаюсь? — недоумевает Екатерина.
— Моя задача как священника назвать салфетку белой, а микрофон черным, — расставляет акценты представитель РПЦ. — Такое состояние [сожительство] и есть разрушение российской семьи. Если мужчина женщину любит, он сразу предлагает ей руку и сердцу. С точки зрения Священного писания вы не правы. Я вас не обижал, не оскорблял. Мне бы и в голову не пришло.
Присутствующая на пресс-конференции защитница женских прав Людмила Айвар не без иронии замечает, что и церковный брак, как сожительство, не дает юридической силы.
— Не я отделял церковь от государства, а Ленин. Обращайтесь к покойнику, — отрезал священник.
Протоиерей пытается объяснить, что его слова о проститутках вырвали из контекста журналисты. Контекст следовал традиции кухонных бесед советской интеллигенции. Только отца Димитрия тогда собрались послушать желающие воцерковиться.
— Выглядело так: мы сидим на кухне, вдруг кто-то подслушал, выложил в интернет, а наши газетчики сделали из этого сенсацию. Причем все переврали. Это был частный разговор, — уверяет он.
Собеседников священник причисляет к категории «униженных и оскорбленных». Вероятно, после выступления протоиерея в светском лагере прибудет. Вот самые яркие высказывания Смирнова:
— Мужчины — это наша национальная катастрофа. Они бросают своих подруг.
(Глаза присутствующих женщин начинают слезиться, а сердца сонастраиваются со вчерашним обидчиком).
— Почему только защита материнства и детства, а не отцовства? А что этих выродившихся людей, которые женщину не могут прокормить, защитить, одеть, я буду защищать?
(Феминистки из прямого эфира принимаются подписываться на отца Димитрия в Instagram)
— И воспитателем должен быть мужчина, и педагогом. А сейчас женское воспитание, с ясель.
(Феминистки отписываются).
— Зачем штамп в паспорте? А зачем ты делаешь регистрацию, когда купил автомобиль? А когда покупаешь квартиру, тоже бежишь регистрировать? Неужели жена дешевле, чем квартира или машина?
(Феминистки переваривают информацию: «Он что, сравнивает нас с собственностью?!»)
— Почему мужчине трудно дойти до ЗАГСа? Он ее не любит. Меня как мужчину и как священника раздражает такая подлость. Твое достоинство такой человек унижает. Не готов — иди в детский сад!
(Девушки зовут к экрану своих парней).
— Кому церковь — не мать, тому бог — не отец.
(Кажется, Киприан Карфагенский присоединился к беседе).
— Мужчина тоже должен быть девственником. Тогда брак будет прочным.
(Киприан Карфагенский вышел из чата).
— Интернет взорвался! Господи, да пусть навсегда взорвется.
(К прямому эфиру присоединился товарищ майор).
— Женщины в целом более целомудренны, чем мужчины.
(Прозвучал хор ангелов или показалось?)
А если серьезно, то громкие заявления представителя РПЦ привели его не только в отделение полиции (обиженные граждане просят завести дело), но и в ситуацию, потенциально опасную для жизни. Протоиерею Димитрию поступают угрозы от анонимов. Священник рассказывает, что ему предлагают охрану, но тот уповает на бога и собственные кулаки:
— Я еще сам навыки бокса не потерял.