Москва анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Россия анализирует решение Апелляционного суда Гааги по выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов. Об этом в среду, 19 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ФАН.

«Пока что Минюст изучает обстоятельства этого дела, изучает тактику защиты, тактику оспаривания этого решения. Поэтому пока стадия анализа», — сообщил Песков в беседе с журналистами.

Во вторник, 18 февраля, Апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции, а также восстановил решение гаагского арбитража о взыскании с России 50 миллиардов долларов по иску бывших акционеров компании ЮКОС.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Россия не должна исполнять решение суда Гааги по делу ЮКОСа, так как оно противоречит российскому правопорядку.