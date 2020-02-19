Москва анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Главврач больницы имени Боткина уволен после побега четырех «карантинных» пациентов

Главврач больницы имени Боткина уволен после побега четырех «карантинных» пациентов

 Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу

Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу
Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

 Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя

Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя
Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

 Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу

Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу
Главврач больницы имени Боткина уволен после побега четырех «карантинных» пациентов

Главврач больницы имени Боткина уволен после побега четырех «карантинных» пациентов

 Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу

Москва на встрече с турецкой делегацией не выдвигала требований по Идлибу
Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

Задержаны оставшиеся члены группировки, причастной к теракту в метро Петербурга

 Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя

Киев направил самолет для эвакуации украинцев из китайского Уханя
Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

Клинцевич назвал фейком сообщение The Times о разведчиках ГРУ в Ирландии

 Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу

Лавров заявил, что армия Сирии ответила на грубое нарушение меморандума по Идлибу
13:35   19 Февраля 2020
Россия

Москва анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Москва анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Россия анализирует решение Апелляционного суда Гааги по выплате бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов. Об этом в среду, 19 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ФАН.

«Пока что Минюст изучает обстоятельства этого дела, изучает тактику защиты, тактику оспаривания этого решения. Поэтому пока стадия анализа», — сообщил Песков в беседе с журналистами.

Во вторник, 18 февраля, Апелляционный суд Гааги отменил вердикт голландского суда первой инстанции, а также восстановил решение гаагского арбитража о взыскании с России 50 миллиардов долларов по иску бывших акционеров компании ЮКОС.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Россия не должна исполнять решение суда Гааги по делу ЮКОСа, так как оно противоречит российскому правопорядку. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #юкос #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...